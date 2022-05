Ucraina: Consiglio M5S, 'ferma condanna Mosca, avanti con sanzioni anche più severe' (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio nazionale del M5S, tornato a riunirsi con il leader del Movimento Giuseppe Conte nella serata di ieri e in mattinata, ha deliberato all'unanimità "la conferma della risoluta condanna dell'aggressione militare condotta dalla Russia contro l'Ucraina, perché contraria ai più elementari principi di diritto internazionale, non provocata e non giustificabile in nessun modo; la profonda riprovazione per i ripetuti attacchi arrecati dalle forze militari russe alla popolazione e alle infrastrutture civili che contrastano con il diritto internazionale umanitario e configurano crimini di guerra" e "di considerare necessario mantenere un incisivo piano di sanzioni per dissuadere la Russia dal proseguire nell'invasione e, se del caso, di incrementare il livello sanzionatorio ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Ilnazionale del M5S, tornato a riunirsi con il leader del Movimento Giuseppe Conte nella serata di ieri e in mattinata, ha deliberato all'unanimità "la condella risolutadell'aggressione militare condotta dalla Russia contro l', perché contraria ai più elementari principi di diritto internazionale, non provocata e non giustificabile in nessun modo; la profonda riprovazione per i ripetuti attacchi arrecati dalle forze militari russe alla popolazione e alle infrastrutture civili che contrastano con il diritto internazionale umanitario e configurano crimini di guerra" e "di considerare necessario mantenere un incisivo piano diper dissuadere la Russia dal proseguire nell'invasione e, se del caso, di incrementare il livello sanzionatorio ...

