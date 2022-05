Ucraina | Colao riferisce al Copasir su sicurezza rete cybernetica

(Di martedì 17 maggio 2022) Il Comitato parlamentare per ladella Repubblica ha svolto oggi l'audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio. Durante l'audizione, ...

Vittorio Colao. Durante l'audizione, riferisce il presidente Fdi del Copasir Adolfo Urso, " sono state raccolte indicazioni e valutazioni sull'impatto che la guerra in corso tra Russia e Ucraina sta avendo sulla sicurezza della rete cybernetica nazionale".