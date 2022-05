Ucraina: capo amministrazione Luhansk, 'autobus evacuazione preso di mira dai russi' (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Un autobus di evacuazione sarebbe stato preso di mira dai russi nella regione di Luhansk. Lo riferisce il canale ucraino Nivekta, riportando le parole del capo dell'Ova, l'amministrazione regionale, Sergei Gaidai. "Il 17 maggio, 33 residenti di Lisichansk e Severodonetsk sono stati evacuati, sei dei quali bambini. L'autobus è stato preso di mira perché il percorso è ancora oggetto di colpi di arma da fuoco da parte dei russi. Hanno aperto il fuoco dalle città. Fortunatamente, tutti sono al sicuro. Le persone sono già al sicuro", dice Gaidai. Anche oggi sono stati salvati 8 abitanti di Vrubovka e 32 della comunità montana, per un totale di 73 persone. Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Undisarebbe statodidainella regione di. Lo riferisce il canale ucraino Nivekta, riportando le parole deldell'Ova, l'regionale, Sergei Gaidai. "Il 17 maggio, 33 residenti di Lisichansk e Severodonetsk sono stati evacuati, sei dei quali bambini. L'è statodiperché il percorso è ancora oggetto di colpi di arma da fuoco da parte dei. Hanno aperto il fuoco dalle città. Fortunatamente, tutti sono al sicuro. Le persone sono già al sicuro", dice Gaidai. Anche oggi sono stati salvati 8 abitanti di Vrubovka e 32 della comunità montana, per un totale di 73 persone.

