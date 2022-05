Advertising

LaStampa : Ucraina, il soldato dentro l'Azovstal canta la canzone dell’Eurovision mentre cadono le bombe - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nell'acciaieria Azovstal, sotto le bombe, un soldato canta 'Stefania', il brano della Kalush Orchestra ch… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev: 'Bombe incendiarie o al fosforo sull'acciaieria Azovstal'. Un convoglio con 500-1.000 auto di civil… - TerrinoniL : Guerra Russia-Ucraina, evacuati i soldati dell’Azovstal. Zelensky: “Abbiamo bisogno di eroi vivi”. Bombe su base mi… - fisco24_info : Ucraina, bombe russe sulla base militare di Leopoli. Azovstal, evacuati 264 militari ucraini: Una base militare ucr… -

Nelle scorse ore,russe contro una base militarevicino alla Polonia.E la sensazione diffusa è che non ci sarà un vera soluzione finché lecontinueranno a dettare ...della guerra salito ormai al 21% "grazie" allo stop delle spedizioni di grano dall'e dall'...Là nel ventre della Azovstal soldati e civili feriti sono in centinaia. Alcuni gravissimi, alcuni mutilati, tutti senza farmaci e senz'acqua. Per terra, ammassati, testimonia un anonimo ufficiale di p ...Le ultime notizie sulla guerra tra Ucraina e Russia e tutti gli aggiornamenti sulla situazione in .... Così, Kiev ha annunciato l'evacuazione di 264 militari. Si tratta di 53 soldati feriti, condotti ...