Ucraina, Bersani: “Se obiettivo è spezzare reni a Putin non ci siamo” (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – “Noi non siamo entrati in guerra, stiamo aiutando un Paese indipendente aggredito perché possa negoziare un compromesso e quindi per noi l’obiettivo è un cessate il fuoco il prima possibile. A chi mai volesse allungare la guerra per indebolire, sconfiggere o spezzare le reni a Putin, io dico che noi non ci siamo perché questo vorrebbe dire regolare con la guerra delle controversie internazionali. E la Costituzione non lo concede. Quindi gli strateghi tengano conto di questi obiettivi dell’Italia”. Così Pierluigi Bersani (Articolo Uno), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Non dobbiamo stringere i bulloni tra Europa e Nato, perché sono cose un po’ diverse… Questa nuova Europa, che vuole dotarsi di un esercito europeo, potrà mica stare nella ... Leggi su italiasera (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – “Noi nonentrati in guerra, stiamo aiutando un Paese indipendente aggredito perché possa negoziare un compromesso e quindi per noi l’è un cessate il fuoco il prima possibile. A chi mai volesse allungare la guerra per indebolire, sconfiggere ole, io dico che noi non ciperché questo vorrebbe dire regolare con la guerra delle controversie internazionali. E la Costituzione non lo concede. Quindi gli strateghi tengano conto di questi obiettivi dell’Italia”. Così Pierluigi(Articolo Uno), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Non dobbiamo stringere i bulloni tra Europa e Nato, perché sono cose un po’ diverse… Questa nuova Europa, che vuole dotarsi di un esercito europeo, potrà mica stare nella ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo 'A chi mai volesse allungare la guerra per spezzare le reni a #Putin, io dico che noi non ci siamo perc… - AnnaTagliafierr : RT @valy_s: #Bersani “Il tubo non porta solo GAS, ma è una SPERANZA DI PACE, il collegamento fra Russia, Ucraina ed Europa. Se tagliamo, è… - matteotti_g : RT @SabbeRolo: #Bersani: 'Il gas dalla Russia non è solo un tubo ma un ponte di pace che collega Europa, Ucraina e Russia'. Bella metafora.… - carutig : RT @La7tv: #ottoemezzo 'A chi mai volesse allungare la guerra per spezzare le reni a #Putin, io dico che noi non ci siamo perché questo vor… - pepmusicdream : RT @La7tv: #ottoemezzo 'A chi mai volesse allungare la guerra per spezzare le reni a #Putin, io dico che noi non ci siamo perché questo vor… -