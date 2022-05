Ucraina | 264 soldati lasciano l' acciaieria Azovstal di Mariupol

(Di martedì 17 maggio 2022) Dopo settimane di combattimenti, i primil'didi, assediata dai russi."53 feriti hanno lasciato l'curati in una struttura di Novoazovsk - ha ...

Agenzia ANSA

Così in serata Kiev ha annunciato l'evacuazione dimilitari . Si tratta di 53 soldati feriti, condotti a Novoazovsk, e di 211 altri combattenti portati a Olenivka, nel territorio controllato dai ......sottolineare che l'ha bisogno dei suoi eroi ucraini vivi. Questo è il nostro principio". Così il presidente ucraino Zelensky ha commentato nel suo discorso giornaliero la notizie dei... Ucraina, la Svezia verso la Nato. Putin: risponderemo. Da Azovstal evacuati 264 soldati - Mondo Milano, 17 mag. (askanews) - Dopo settimane di combattimenti, i primi soldati lasciano l'acciaieria di Azovstal di Mariupol, assediata dai ...Confermata dall'Ucraina l'evacuazione di 264 militari dell'acciaieria Azovstal, a Mariupol. Abbiate cura di voi e non ignorate gli allarmi antiaerei", ha detto ai suoi concittadini in un messaggio ...