Twitter | Musk | “Affare bloccato” Ecco perché

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Elon Musk getta nuovi dubbi sull'acquisto di Twitter. Dopo il primo stop della scorsa settimana, il fondatore di Tesla oggi ha affermato su Twitter che l'"operazione" da 44 miliardi di dollari "non può andare avanti fino a quando il Ceo di Twitter non darà prova che gli account falsi sono meno del 5% del totale". I profili falsi "potrebbero essere molto più" del 20%, che già rappresenta "quattro volte" la quota indicata da Twitter, ha cinguettato Musk, ricordando che "la mia offerta si basava sull'accuratezza della documentazione fornita da Twitter". "Ieri il Ceo di Twitter ha rifiutato pubblicamente di mostrare una prova che gli account falsi fossero inferiori al 5%. Questo accordo non può andare avanti finché non lo farà", si legge

Elon Musk ha detto che procederà con l'acquisizione di Twitter (operazione da 44 miliardi di dollari) solo dopo che il social media proverà che i profili falsi sono meno del 5%. Secondo il fondatore di Tesla, Twitter non vuole condividere i dati sul numero di bot presenti sul social. Elon Musk minaccia il ritiro dalle trattative: "l'accordo non può procedere".