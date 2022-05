“Tutti pazzi per Mary”: l’oroscopo di martedì 17 maggio 2022 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutil’oroscopo di oggi, martedì 17 maggio 2022: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli di Mary per vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile) Godetevi questa settimana all’insegna dell’allegria, uscite frequentate posti nuovi e vedrete che in tanti saranno attirati dal vostro entusiasmo. Sul lavoro darete il via ad un progetto che vi darà grandi soddisfazioni. In arrivo una sorpresa in amore! Toro (20 aprile – 20 maggio) Non siate molto possessivi oggi, correrete il rischio di essere troppo pretenziosi nei confronti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutidi oggi,17: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli diper vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile) Godetevi questa settimana all’insegna dell’allegria, uscite frequentate posti nuovi e vedrete che in tanti saranno attirati dal vostro entusiasmo. Sul lavoro darete il via ad un progetto che vi darà grandi soddisfazioni. In arrivo una sorpresa in amore! Toro (20 aprile – 20) Non siate molto possessivi oggi, correrete il rischio di essere troppo pretenziosi nei confronti ...

Advertising

ledicoladelsud : Chi cercherà il simbolo della Lega sulla scheda elettorale lo troverà solo se risiede in alcuni comuni. A Barletta,… - annamariaferret : Verso le amministrative: nel centrodestra tutti pazzi per “Italia”. A Taranto è nel nome di 4 liste. Ritiro M5s a B… - sebastianduvaI : @solekahlil yle giuro ... se qui non guidassero tutti come dei pazzi uscirei con sta canzone nelle cuffiettw - graz848 : @valy_s Pazzi! Dovevano obbligarla a mascherina anche lei, sola tra tutti i compagni austriaci... E se poi quando t… - fisco24_info : Seconda casa al mare, tutti pazzi per Sanremo, Anzio e Terracina: Secondo l’elaborazione esclusiva di… -