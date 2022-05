Trova e restituisce mille euro | ' Mia madre e la mia religione mi hanno insegnato così'

(Di martedì 17 maggio 2022) Imram Mohammead Per approfondire : Video : Disoccupatoborsa con 1000e la porta in Questura / VIDEO Quando camminando si è rito davanti a una borsa abbandonata in strada, non ha avuto ...

L'uomo, che vive in un centro di accoglienza per immigrati, ha trovato la borsa e l'ha consegnata alla ...Un disoccupato di 30 anni di origine pachistama richiedente asilo in Italia, incensurato, ha trovato in una strada di Firenze una borsa smarrita con dentro 1.000 euro in contanti ma anziché tenerseli ...Un grande gesto di onestà. Un ragazzo di 30 anni, disoccupato, di origine pachistana e richiedente asilo in Italia, ha trovato in una strada di Firenze una borsa smarrita con dentro 1.000 euro in cont ...Il protagonista è Mohammead Imran, richiedente asilo pachistano senza lavoro («facevo il fornaio ma non mi hanno mai pagato e ho lasciato») che di fronte a quella fortuna, è andato in commissariato ...