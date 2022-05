Tributo a Franco Battiato: l’omaggio alla musica del cantautore catanese (Di martedì 17 maggio 2022) Life&People.it 18 maggio 2021, esattamente un anno fa, ci lasciava per sempre Franco Battiato, uno dei più grandi poeti che la storia della musica italiana abbia mai conosciuto. “Il Maestro”, Battiato ha rappresentato per la canzone d’autore italiana un personaggio di rottura fondamentale, con il suo estremo talento compositivo e con la profondità dei testi che rimarranno per sempre incastonati nell’immaginario collettivo. Non è un caso se proprio nei prossimi giorni andrà in onda un emozionante Tributo che vedrà protagonisti molti suoi colleghi. Il Tributo a Franco Battiato arriva su Sky Arte Da domani, mercoledì 18 maggio, è dunque in arrivo sul canale tematico di Sky Italia un racconto corale della vita e delle opere dell’artista siciliano, ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 17 maggio 2022) Life&People.it 18 maggio 2021, esattamente un anno fa, ci lasciava per sempre, uno dei più grandi poeti che la storia dellaitaliana abbia mai conosciuto. “Il Maestro”,ha rappresentato per la canzone d’autore italiana un personaggio di rottura fondamentale, con il suo estremo talento compositivo e con la profondità dei testi che rimarranno per sempre incastonati nell’immaginario collettivo. Non è un caso se proprio nei prossimi giorni andrà in onda un emozionanteche vedrà protagonisti molti suoi colleghi. Ilarriva su Sky Arte Da domani, mercoledì 18 maggio, è dunque in arrivo sul canale tematico di Sky Italia un racconto corale della vita e delle opere dell’artista siciliano, ...

