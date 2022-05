Trentesimo della Strage di Capaci: Casa Nostra (Di martedì 17 maggio 2022) Per il Trentesimo della Strage di Capaci, Spazio Rossellini di Roma ospita Hombre Collettivo in Casa Nostra. Partecipano allo spettacolo Angela Forti, Agata Garbuio, Aron Tewelde e Riccardo Reina che ne cura anche la regia. Al polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio gestito da ATCL, gli artisti si esibiranno venerdì 20 maggio alle 20.30, sabato 21 alle 19 e domenica 22 alle 17.30. Strage di Capaci: Leggi su periodicodaily (Di martedì 17 maggio 2022) Per ildi, Spazio Rossellini di Roma ospita Hombre Collettivo in. Partecipano allo spettacolo Angela Forti, Agata Garbuio, Aron Tewelde e Riccardo Reina che ne cura anche la regia. Al polo culturale multidisciplinareRegione Lazio gestito da ATCL, gli artisti si esibiranno venerdì 20 maggio alle 20.30, sabato 21 alle 19 e domenica 22 alle 17.30.di

