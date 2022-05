Trenta arresti per droga e armi da guerra, coinvolti anche trafficanti bergamaschi (Di martedì 17 maggio 2022) Avevano davvero di tutto: mitragliatrici, pistole, proiettili, droga e ovviamente tanti, tanti soldi. Sono 30 le persone arrestate dai carabinieri all’alba di martedì 17 maggio in varie province della Lombardia, compresa Bergamo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Monza, con accuse a vario titolo per traffico e illecita detenzione di armi da guerra e comuni, detenzione e traffico di stupefacenti, rapina, estorsione, furto, ricettazione e riciclaggio, a seguito di un’indagine dei carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano). Il gruppo, composto da 29 cittadini italiani e uno albanese, faceva capo a un 64enne pregiudicato, di origini siciliane, residente a Cologno Monzese, che insieme alla moglie commissionava agli altri indagati rapine, estorsioni e truffe. Così si procurava il denaro che ... Leggi su bergamonews (Di martedì 17 maggio 2022) Avevano davvero di tutto: mitragliatrici, pistole, proiettili,e ovviamente tanti, tanti soldi. Sono 30 le persone arrestate dai carabinieri all’alba di martedì 17 maggio in varie province della Lombardia, compresa Bergamo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Monza, con accuse a vario titolo per traffico e illecita detenzione didae comuni, detenzione e traffico di stupefacenti, rapina, estorsione, furto, ricettazione e riciclaggio, a seguito di un’indagine dei carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano). Il gruppo, composto da 29 cittadini italiani e uno albanese, faceva capo a un 64enne pregiudicato, di origini siciliane, residente a Cologno Monzese, che insieme alla moglie commissionava agli altri indagati rapine, estorsioni e truffe. Così si procurava il denaro che ...

Advertising

infoitinterno : Trenta arresti per droga e armi da guerra, coinvolti anche trafficanti bergamaschi - Affaritaliani : Droga e armi a Milano e in Lombardia 30 arresti, legami anche con un omicidio - PrimaBergamo : Traffico di armi e droga in Lombardia: 30 arresti, anche nella Bergamasca: Trenta persone sono state arrestate dai… - ElioLannutti : Traffico di droga e armi, trenta arresti in Lombardia - La_Prealpina : Droga e armi: trenta arresti -