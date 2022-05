Transizione ecologica - Ford e Volvo firmano l'appello per lo stop alle endotermiche (Di martedì 17 maggio 2022) La Volvo e la filiale europea della Ford hanno aderito a un appello inviato all'Unione europea da un totale di 28 aziende per chiedere lo stop alla vendita di auto e furgoni a combustione interna per il 2035. Con la richiesta, diverse realtà industriali e finanziarie invitano le istituzioni europee non solo a garantire che nel 2035 tutti i veicoli di nuova immatricolazioni "siano a emissioni zero, ma anche a definire misure per accelerare il dispiegamento delle infrastrutture di ricarica e obiettivi vincolanti per i punti di rifornimento pubblici. Tempistica chiara. L'appello è stato inviato mentre a Bruxelles è ormai nelle fasi calde l'iter di approvazione del pacchetto Fit-for-55', che, tra le altre cose, propone lo stop alle endotermiche proprio nel ... Leggi su quattroruote (Di martedì 17 maggio 2022) Lae la filiale europea dellahanno aderito a uninviato all'Unione europea da un totale di 28 aziende per chiedere loalla vendita di auto e furgoni a combustione interna per il 2035. Con la richiesta, diverse realtà industriali e finanziarie invitano le istituzioni europee non solo a garantire che nel 2035 tutti i veicoli di nuova immatricolazioni "siano a emissioni zero, ma anche a definire misure per accelerare il dispiegamento delle infrastrutture di ricarica e obiettivi vincolanti per i punti di rifornimento pubblici. Tempistica chiara. L'è stato inviato mentre a Bruxelles è ormai nelle fasi calde l'iter di approvazione del pacchetto Fit-for-55', che, tra le altre cose, propone loproprio nel ...

