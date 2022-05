Traffico Roma del 17-05-2022 ore 17:30 (Di martedì 17 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione sulla diramazione sud della 1 coda in uscita tra Torrenova e la barriera di Roma Sud il momento il Traffico sul Raccordo code a tratti in carreggiata interna tra la dai La Rustica nonché all’altezza di Casal del Marmo mentre in esterna si sta in fila tra l’uscita per la Roma Fiumicino e la Tuscolana rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra Viale Togliatti e Tor Cervara in tangenziale Traffico incolonnato sia verso San Giovanni tra Corso di Francia & via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico tra viale Castrense lo svincolo A24 a più avanti tra via Nomentana e via Salaria un incidente rallenta il Traffico via Appia Nuova all’altezza di Piazza Cantù la polizia locale segnala simili disagi sempre per incidente in via Tiburtina ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla diramazione sud della 1 coda in uscita tra Torrenova e la barriera diSud il momento ilsul Raccordo code a tratti in carreggiata interna tra la dai La Rustica nonché all’altezza di Casal del Marmo mentre in esterna si sta in fila tra l’uscita per laFiumicino e la Tuscolana rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra Viale Togliatti e Tor Cervara in tangenzialeincolonnato sia verso San Giovanni tra Corso di Francia & via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico tra viale Castrense lo svincolo A24 a più avanti tra via Nomentana e via Salaria un incidente rallenta ilvia Appia Nuova all’altezza di Piazza Cantù la polizia locale segnala simili disagi sempre per incidente in via Tiburtina ...

