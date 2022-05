Tottenham: Kane spera che Conte rimanga (Di martedì 17 maggio 2022) Harry Kane, attaccante del Tottenham, ha espresso il desiderio che Antonio Conte rimanga sulla panchina degli Spurs: "Non ho idea sul suo... Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) Harry, attaccante del, ha espresso il desiderio che Antoniosulla panchina degli Spurs: "Non ho idea sul suo...

Harakiri Arsenal col Newcastle. Conte vede la Champions Prima un autogol di Ben White, poi il raddoppio di Guimaraes. L'Arsenal perde 2 - 0 e il Tottenham di Conte si avvicina alla qualificazione in Champions League. Dopo la vittoria (e il ... Kane e ... Premier League, il City pareggia e ora attende il Liverpool Tottenham - Burnley 1 - 0 45+8' Kane (R) Wolverhampton - Norwich City 1 - 1 37' Pukki, 55' Ait - Nouri West Ham - Manchester City 2 - 2 24', 45' Bowen, 49' Grealish, 69' Coufal (AU) Watford - ... Calciomercato.com Tottenham: Kane spera che Conte rimanga Harry Kane, attaccante del Tottenham, ha espresso il desiderio che Antonio Conte rimanga sulla panchina degli Spurs: "Non ho idea sul suo futuro a dire il vero, è una sua decisione. Ha lavorato sodo ... Conte, rottura definitiva: la sfuriata che apre al PSG Conte, rottura definitiva: la sfuriata che apre al PSG. Dichiarazioni polemiche del tecnico salentino dopo la vittoria contro il Burnley ... Prima un autogol di Ben White, poi il raddoppio di Guimaraes. L'Arsenal perde 2 - 0 e ildi Conte si avvicina alla qualificazione in Champions League. Dopo la vittoria (e il ...e ...- Burnley 1 - 0 45+8'(R) Wolverhampton - Norwich City 1 - 1 37' Pukki, 55' Ait - Nouri West Ham - Manchester City 2 - 2 24', 45' Bowen, 49' Grealish, 69' Coufal (AU) Watford - ... Tottenham: Kane spera che Conte rimanga Harry Kane, attaccante del Tottenham, ha espresso il desiderio che Antonio Conte rimanga sulla panchina degli Spurs: "Non ho idea sul suo futuro a dire il vero, è una sua decisione. Ha lavorato sodo ...Conte, rottura definitiva: la sfuriata che apre al PSG. Dichiarazioni polemiche del tecnico salentino dopo la vittoria contro il Burnley ...