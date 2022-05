Torna in Italia il Clipper Randstad, il veliero del lavoro e della formazione (Di martedì 17 maggio 2022) Il veliero Clipper Randstad da 76 metri, con tre alberi e 29 vele, solcherà i mari di Sardegna, Toscana e Liguria con un tour dal 31 maggio al 17 giugno all’insegna di workshop, cene business ed escursioni diurne. Il programma include la tre giorni della Swan Sardinia Challenge a Villasimius, dove Randstad sarà presente come partner del marchio di yacht a vela Nautor’s Swan. Torna a solcare i mari Italiani il Clipper Stad Amsterdam, il veliero di Randstad, primo operatore mondiale nei servizi HR, copia di un Dutch Clipper del XIX secolo e sede di una scuola di alta formazione nautica. Clipper Randstad, le tappe del vascello in ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 17 maggio 2022) Ilda 76 metri, con tre alberi e 29 vele, solcherà i mari di Sardegna, Toscana e Liguria con un tour dal 31 maggio al 17 giugno all’insegna di workshop, cene business ed escursioni diurne. Il programma include la tre giorniSwan Sardinia Challenge a Villasimius, dovesarà presente come partner del marchio di yacht a vela Nautor’s Swan.a solcare i marini ilStad Amsterdam, ildi, primo operatore mondiale nei servizi HR, copia di un Dutchdel XIX secolo e sede di una scuola di altanautica., le tappe del vascello in ...

