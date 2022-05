Advertising

LA NAZIONE

La Juventusin campo allo Stadium per l'ultimo turno casalingo di questo campionato. Contro ... In attesa che ilfaccia il suo corso e consegni ad Allegri la rosa per la prossima stagione, ...ileuropeo a San Giovanni Valdarno, la celebre kermesse itinerante di operatori stranieri commerciali e di somministrazione su aree pubbliche organizzata da Confesercenti Arezzo, ... Torna il Mercato europeo a San Giovanni Valdarno Dal 2 al 5 giugno, nel piazzale Roma lasciato libero da hub vaccinale e luna park, torna la fiera del cibo di strada, che abbandona così piazza Repubblica, occupata ormai stabilmente dal mercato. Il ...Dopo la stagnazione del weekend, varie criptovalute sono tornate a salire, benché leggermente, nelle ultime ore.