(Di martedì 17 maggio 2022)Song Contest 2022, terminato da appena qualche giorno dopo la vittoria dell’Ucraina con i Kalush e la canzone Stefania, è stato un grandissimo successo ma perè tempo di pensare al futuro e ad un altro appuntamento internazionale, quello del2026. Partendo da una fama appena consolidata di città “friendly”. Cantanti, accompagnatori, artisti e semplici persone omosessuali, lesbiche, bisessuali, intersex, trans e chi più ne ha più ne metta, c’era spazio per tutte, sono accorse per lo show musicale e hanno riempito le strade del centro per un’intera settimana di un’atmosfera colorata, variegata e inclusiva, come invece, di solito, vediamo accadere un solo giorno all’anno: proprio durante il Pride. L’onda arcobaleno aper ...

Luce_news : Torino apre al turismo Lgbtq+ con l’Eurovision e ora si candida ad ospitare l’EuroPride - lebuonenotizie : RT @CorriereBN: Giovani e impresa sociale, dopo le esperienze di Torino e Catania apre anche a Milano la «Piazza dei Mestieri» @EliSoglio h… - CorriereBN : Giovani e impresa sociale, dopo le esperienze di Torino e Catania apre anche a Milano la «Piazza dei Mestieri»… - oliverodomenico : Dopo due anni di lavori e una pandemia finalmente apre il grande progetto delle @gallerieditalia della… - PaesiTropicali : Il Salone Internazionale del Libro apre il 19 Maggio -

Da oggi, 17 maggio, primo giorno di apertura delle "Gallerie d'Italia "" , Palazzo Turinetti , in piazza San Carlo e fino al 22 maggio le visite al museo con i suoi diecimila metri quadri di percorso espositivo saranno a ingresso gratuito previa prenotazione sul ......con protagonista Pierfrancesco Favino è il portabandiera italiano al Festival di Cannes che si... E' italiana, di, Valeria Bruni Tedeschi in concorso con il francese LES AMANDIERS in cui ...Ecco voti e giudizi del direttore. STRAKOSHA 5 – C’è o non c’è, fa lo stesso. Porta aperta, sui gol ha sempre una percentuale di colpa. Sul primo sbaglia Marusic, ma anche lui rimane come sempre ...“Pogba-Juve, più vicini”, è questa l’apertura di Tuttosport che apre con la trattativa per il ritorno a Torino del centrocampista francese. “Summit positivo con l’avvocato che cura gli interessi del ...