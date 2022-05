Torino - Al via le riprese di "2WIN", il film sul duello Lancia-Audi del 1983 (Di martedì 17 maggio 2022) Le auto hanno ricoperto, spesso e volentieri, un ruolo da protagoniste sul grande e sul piccolo schermo e gli autori hanno più volte trovato ispirazione nel mondo delle quattro ruote, in particolare in ambito sportivo. Basti pensare al film Rush del 2013, incentrato sulla rivalità tra James Hunt e Niki Lauda. Ora, il cinema torna a prendere spunto dalle corse automobilistiche, con una pellicola dedicata a una delle sfide entrate nella leggenda dei rally: la battaglia senza esclusione di colpi tra la Lancia 037 e l'Audi Quattro per il mondiale del 1983. Proprio ieri, lunedì 16 maggio, sono iniziate le riprese di 2WIN lungo Corso Moncalieri, una delle principali arterie stradali di Torino. Cast internazionale. La pellicola è l'ultima opera del regista Stefano Mordini, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 17 maggio 2022) Le auto hanno ricoperto, spesso e volentieri, un ruolo da protagoniste sul grande e sul piccolo schermo e gli autori hanno più volte trovato ispirazione nel mondo delle quattro ruote, in particolare in ambito sportivo. Basti pensare alRush del 2013, incentrato sulla rivalità tra James Hunt e Niki Lauda. Ora, il cinema torna a prendere spunto dalle corse automobilistiche, con una pellicola dedicata a una delle sfide entrate nella leggenda dei rally: la battaglia senza esclusione di colpi tra la037 e l'Quattro per il mondiale del. Proprio ieri, lunedì 16 maggio, sono iniziate ledilungo Corso Moncalieri, una delle principali arterie stradali di. Cast internazionale. La pellicola è l'ultima opera del regista Stefano Mordini, ...

