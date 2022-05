Tom of Finland: il culto della pelle (Di martedì 17 maggio 2022) Nella storia della moda fetish ci sono stati due snodi fondamentali: il primo tra il 1870 e il 1900 quando la società vittoriana impazzì per seta e velluto che furono altamente erotizzati, il secondo picco si è avuto indubbiamente circa un secolo dopo, tra il 1970 e il 2000, con il tripudio della pelle. Eppure, nella scena queer l’infatuazione per questo materiale era ben presente già negli anni Cinquanta. Oggi, l'abbigliamento fetish in pelle è indossato da uomini nei sex club, feste, gay pride e incontri, ma molti hanno iniziato a insinuare accessori in pelle nel proprio guardaroba di tutti i giorni. Sebbene l'abbigliamento fetish non sia più espressione unica del mondo queer, esiste un parallelo ampiamente riconosciuto tra la maggiore visibilità delle identità gay e lesbiche e i feticci basati ... Leggi su gqitalia (Di martedì 17 maggio 2022) Nella storiamoda fetish ci sono stati due snodi fondamentali: il primo tra il 1870 e il 1900 quando la società vittoriana impazzì per seta e velluto che furono altamente erotizzati, il secondo picco si è avuto indubbiamente circa un secolo dopo, tra il 1970 e il 2000, con il tripudio. Eppure, nella scena queer l’infatuazione per questo materiale era ben presente già negli anni Cinquanta. Oggi, l'abbigliamento fetish inè indossato da uomini nei sex club, feste, gay pride e incontri, ma molti hanno iniziato a insinuare accessori innel proprio guardaroba di tutti i giorni. Sebbene l'abbigliamento fetish non sia più espressione unica del mondo queer, esiste un parallelo ampiamente riconosciuto tra la maggiore visibilità delle identità gay e lesbiche e i feticci basati ...

