Tirrenica | la carica degli onorevoli contro il pedaggio | «Gabella da togliere Basta regali ai privati»

(Di martedì 17 maggio 2022) Dal Pd, al Gruppo misto fino a Fratelli d’Italia sostegno alla campagna del Tirreno. Oggi in commissione Trasporti alla Camera la mozione per azzerare la barriera

