The Old Man | Jeff Bridges rivela le sue abilità nel trailer della serie FX

FX svela il trailer della serie The Old Man, che vede Jeff Brides nei panni di un vecchio con un passato misterioso e un sacco di pistole. Jeff Bridges al centro del trailer di The Old Man, serie tv incentrata su un ex agente della CIA con un passato misterioso. Lo show, composto da sette episodi, approderà su FX il 16 giugno con la premiere, mentre in Italia lo vedremo prossimamente su Star, all'interno di Disney+. Basata sull'omonimo romanzo bestseller di Thomas Perry, The Old Man è incentrata sul personaggio di "Dan Chase" (Jeff Bridges) che, scappato dalla CIA decenni fa, da allora vive da fuggiasco. Quando arriva un sicario che cerca di uccidere Chase, il vecchio agente capisce che per mettere al ...

