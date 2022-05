Terzo mandato, la replica dei leghisti a De Luca: “Tema nazionale” (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Auguriamo a De Luca di essere sempre in buona salute, ma ai campani di avere presto una guida seria e autorevole. Il Terzo mandato è per noi un Tema nazionale, sull’argomento ci confronteremo con il nostro segretario federale Matteo Salvini”. I consiglieri regionali Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro replicano così al commento del presidente della Regione Campania (leggi qui) sull’ipotesi di un Terzo mandato. “De Luca – spiegano – farebbe bene a pensare alle priorità della nostra terra. Dal disastro Sanità all’emergenza occupazione fino al caos Trasporti: tutti settori nei quali in questi sette anni ha prodotto solo slogan e nessun risultato concreto. Diceva ‘mai più ultimi’, purtroppo lo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Auguriamo a Dedi essere sempre in buona salute, ma ai campani di avere presto una guida seria e autorevole. Ilè per noi un, sull’argomento ci confronteremo con il nostro segretario federale Matteo Salvini”. I consiglieri regionali Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierrono così al commento del presidente della Regione Campania (leggi qui) sull’ipotesi di un. “De– spiegano – farebbe bene a pensare alle priorità della nostra terra. Dal disastro Sanità all’emergenza occupazione fino al caos Trasporti: tutti settori nei quali in questi sette anni ha prodotto solo slogan e nessun risultato concreto. Diceva ‘mai più ultimi’, purtroppo lo ...

