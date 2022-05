Terrorismo: uccise alpino in base militare, confermato ergastolo per afghano latitante (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - La Corte d'assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gulob, figlio di Allah Mir, militare arruolato presso l'Afghan National Army, che il 18 gennaio 2011 aprì il fuoco contro gli alpini della Brigata Julia nel distretto di Bala Murghad, uccidendo il caporal maggior Luca Sanna e ferendo gravemente un commilitone, Luca Barisonzi, rimasto poi paralizzato. L'imputato è sempre rimasto latitante e irreperibile in Italia e dopo vari annullamenti, il processo davanti alla Corte d'Assise di Roma è arrivato a sentenza nel maggio 2021. All'udienza di Appello oggi il sostituto procuratore generale Francesco Mollace aveva chiesto la conferma dell'ergastolo, richiesta accolta dai giudici d'Appello. Gulob, dopo l'inchiesta della Procura di Roma, è stato accusato di ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - La Corte d'assise di Appello di Roma hal'per Gulob, figlio di Allah Mir,arruolato presso l'Afghan National Army, che il 18 gennaio 2011 aprì il fuoco contro gli alpini della Brigata Julia nel distretto di Bala Murghad, uccidendo il caporal maggior Luca Sanna e ferendo gravemente un commilitone, Luca Barisonzi, rimasto poi paralizzato. L'imputato è sempre rimastoe irreperibile in Italia e dopo vari annullamenti, il processo davanti alla Corte d'Assise di Roma è arrivato a sentenza nel maggio 2021. All'udienza di Appello oggi il sostituto procuratore generale Francesco Mollace aveva chiesto la conferma dell', richiesta accolta dai giudici d'Appello. Gulob, dopo l'inchiesta della Procura di Roma, è stato accusato di ...

Advertising

TV7Benevento : Terrorismo: uccise alpino in base militare, confermato ergastolo per afghano latitante - - CheGuevaraRoma : RT @LeftAvvenimenti: Il terrorismo bianco, il più coccolato del mondo La strage di Buffalo, in cui 10 persone sono state uccise da un 18en… - giovcusumano : RT @LeftAvvenimenti: Il terrorismo bianco, il più coccolato del mondo La strage di Buffalo, in cui 10 persone sono state uccise da un 18en… - lucinedinatale_ : RT @LeftAvvenimenti: Il terrorismo bianco, il più coccolato del mondo La strage di Buffalo, in cui 10 persone sono state uccise da un 18en… - memedes1ma : RT @LeftAvvenimenti: Il terrorismo bianco, il più coccolato del mondo La strage di Buffalo, in cui 10 persone sono state uccise da un 18en… -