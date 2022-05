Tennis, Simona Halep: “Finalmente sto bene. Punto al successo nel Roland Garros, uno Slam è sempre speciale” (Di martedì 17 maggio 2022) Simona Halep si è raccontata a Eurosport nella rubrica Players’ Voice: i problemi fisici che hanno costretto la rumena a fermarsi sono ormai alle spalle, ed è carica e determinata più che mai per migliorarsi e raggiungere ulteriori obiettivi e traguardi, da grande atleta quale è. Fisicamente, il peggio è alle spalle, un sollievo per la Tennista: “Mi sento rinvigorita e Finalmente in salute, niente infortuni, niente problemini fisici: sono più sicura di me! Non vedo l’ora di giocare, di competere per grandi traguardi; il Roland Garros è il mio torneo preferito: cambierà qualcosa visto che l’anno scorso non vi ho partecipato, ma darò il massimo“. L’obiettivo non può che essere replicare la vittoria del 2018: “Avrò sempre un bellissimo ricordo di quella edizione: è stato ... Leggi su oasport (Di martedì 17 maggio 2022)si è raccontata a Eurosport nella rubrica Players’ Voice: i problemi fisici che hanno costretto la rumena a fermarsi sono ormai alle spalle, ed è carica e determinata più che mai per migliorarsi e raggiungere ulteriori obiettivi e traguardi, da grande atleta quale è. Fisicamente, il peggio è alle spalle, un sollievo per lata: “Mi sento rinvigorita ein salute, niente infortuni, niente problemini fisici: sono più sicura di me! Non vedo l’ora di giocare, di competere per grandi traguardi; ilè il mio torneo preferito: cambierà qualcosa visto che l’anno scorso non vi ho partecipato, ma darò il massimo“. L’obiettivo non può che essere replicare la vittoria del 2018: “Avròun bellissimo ricordo di quella edizione: è stato ...

