Tennis: Roland Garros, 9 azzurri e 2 azzurre al 2° turno delle qualificazioni (Di martedì 17 maggio 2022) Parigi, 17 mag. - (Adnkronos) - Seconda giornata di qualificazioni al Roland Garros, secondo Slam del 2022, di scena sulla terra rossa parigina (domenica 22 via alle sfide dei tabelloni principali). Sono tre gli incontri da vincere per accedere al main draw. Nel tabellone maschile avanzano Luca Nardi (primo match di qualificazioni Slam vinto in carriera dal 18enne pesarese), Gian Marco Moroni, Andrea Vavassori e Salvatore Caruso. Erano già approdati al secondo turno anche Franco Agamenone, Alessandro Giannessi, Flavio Cobolli, Lorenzo Giustino, e Giulio Zeppieri. Eliminato Andrea Arnaboldi, uscito sconfitto nel derby tricolore con Caruso. Lunedì subito fuori, invece, Thomas Fabbiano, Federico Gaio, Riccardo Bonadio, Gianluca Mager, settima testa di serie, e Andreas Seppi, quarta testa di serie ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Parigi, 17 mag. - (Adnkronos) - Seconda giornata dial, secondo Slam del 2022, di scena sulla terra rossa parigina (domenica 22 via alle sfide dei tabelloni principali). Sono tre gli incontri da vincere per accedere al main draw. Nel tabellone maschile avanzano Luca Nardi (primo match diSlam vinto in carriera dal 18enne pesarese), Gian Marco Moroni, Andrea Vavassori e Salvatore Caruso. Erano già approdati al secondoanche Franco Agamenone, Alessandro Giannessi, Flavio Cobolli, Lorenzo Giustino, e Giulio Zeppieri. Eliminato Andrea Arnaboldi, uscito sconfitto nel derby tricolore con Caruso. Lunedì subito fuori, invece, Thomas Fabbiano, Federico Gaio, Riccardo Bonadio, Gianluca Mager, settima testa di serie, e Andreas Seppi, quarta testa di serie ...

