Tempesta d'amore, anticipazioni 17 maggio: Vanessa è davvero incinta? (Di martedì 17 maggio 2022) Attimi di suspense e grande attesa a Tempesta d'amore per l'esito del test di gravidanza di Vanessa. Quest'ultima, di recente, si è resa conto di avere un ritardo ed è andata in panico dal momento che Max le ha appena proposto di fare insieme il giro del mondo in camper e, dunque, il ragazzo non sembrava affatto pronto a diventare padre. Tuttavia, quando Vanessa ha informato Richter della situazione, lui ha reagito con grande serenità e le ha anche chiesto di fare insieme il test. I due innamorati, come segnalano le anticipazionidi oggi, martedì 17 maggio, si riuniranno a casa di Max e attenderanno l'esito dell'esame. Poco dopo, quando il risultato apparirà chiaro ed inequivocabile, la reazione del personal trainer sarà del tutto inaspettata e deluderà profondamente ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 17 maggio 2022) Attimi di suspense e grande attesa ad'per l'esito del test di gravidanza di. Quest'ultima, di recente, si è resa conto di avere un ritardo ed è andata in panico dal momento che Max le ha appena proposto di fare insieme il giro del mondo in camper e, dunque, il ragazzo non sembrava affatto pronto a diventare padre. Tuttavia, quandoha informato Richter della situazione, lui ha reagito con grande serenità e le ha anche chiesto di fare insieme il test. I due innamorati, come segnalano ledi oggi, martedì 17, si riuniranno a casa di Max e attenderanno l'esito dell'esame. Poco dopo, quando il risultato apparirà chiaro ed inequivocabile, la reazione del personal trainer sarà del tutto inaspettata e deluderà profondamente ...

Advertising

MutiLeonilde : RT @GuidoMazzolini: Cammini e ti senti addosso una strana malinconia. Dolce, spessa, qualcosa che avvolge come una fascia. Ti stringi al tu… - mmariilu_ : Io lo dico anche in mezzo alla tempesta non me ne frega un cazzo. Loro si amano. E si amano di quell’amore che a vo… - scimonelli : RT @GuidoMazzolini: Cammini e ti senti addosso una strana malinconia. Dolce, spessa, qualcosa che avvolge come una fascia. Ti stringi al tu… - Gianpergliamici : Io sono tutto l'amore che ho dato Tutto l'amore incondizionato L'imbarazzo dietro al vanto Un sorriso dentro al pia… - Lucio_56 : @janavel7 “Certo ci fu qualche tempesta anni d'amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta mille volte io me ne andai via.” ?? -