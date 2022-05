Tananai | dopo il sold out di maggio | annuncia le date nei club nel 2023

(Di martedì 17 maggio 2022) In occasione del tourout di, sino ledella tournée nei. Sull’onda del successo del tour attualmente in corso che ha registrato ilout in tutte le, prodotto da Friends and Partners,che tornerà a suonare live anche il prossimo anno con cinque appuntamenti neiitaliani più importanti, a partire da venerdì 5a Napoli, alla Casa della Musica, sabato 6a Roma, all’Atlantico Live, proseguendo mercoledì 10al Tuscany Hall di Firenze, sabato 13 ...

Advertising

xmichelaaa : Non io e @Martinaa2396 che dopo ieri sera stiamo davvero pensando di prendere i biglietti di tananai anche per Bergamo ?? - MarioManca : #Fedez, il ritorno sul palco dopo l'operazione (e la presunta pace con Rovazzi) - RadioR101 : #R101News: #Fedez è tornato sul palco a sorpresa al concerto di #Tananai, quasi due mesi dopo l'operazione chirurgi… - La_Silvia23 : Dopo ieri sera posso sinceramente dire che l’ultimo posto a Sanremo di Tananai è IMMERITATISSIMO. Un gran bel conce… - nelsottobosco : RT @imagineverland: comunque al concerto di tananai ieri dopo 10k scale unx tizix ha urlato “hai scritto una poesia” e il mio amico gli ha… -

' Sono riuscito a non spoilerare che ero al concerto di', ha scritto il rapperl'evento. Chiara, dal canto suo, ha postato il video dei fan in delirio e ha esclamato: ' Love you '. ...Le date dei prossimi concerti diL'esibizione al Fabrique è stata la seconda dal vivo perl'appuntamento iniziale del 13 maggio al Teatro della Concordia di Venaria Reale, in ...“Abbiamo fatto una canzone insieme” Fedez ieri sera si è presentato a sorpresa al concerto di Tananai ed ha regalato al pubblico presente la sua prima esibizione dal vivo dopo l’operazione di ...Sorpresa per il pubblico presente al Fabrique di Milano per assistere al concerto di Tananai. (Sky Tg24 ) Per Fedez si è trattata della prima esibizione dal vivo dopo il difficile periodo vissuto nel ...