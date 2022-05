Tajani | “Berlusconi uomo di pace | nessun cambio di posizione”

(Di martedì 17 maggio 2022) ROMA – “di, ha detto in sostanza che per sedersi al tavolo dellanon bisogna inasprire i toni della polemica ma non c’èdi posizionamento. Forza Italia è dalla parte dell’Occidente, della Nato; però, che vorrebbe che si concludesse in tempi rapidi il conflitto in Ucraina, dice abbassiamo i toni che poi rischiando di isolare Putin e di porlo in unadi totale contrasto, si rischia di non arrivare ad un faccia a faccia, di sedersi intorno ad un tavolo per il cessate il fuoco. Questa è la preoccupazione di, il messaggio era chiaro”. E’ quanto ha affermato il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, intervenendo a Radio 24. E il ...

