Tabellone qualificazioni Roland Garros 2022: ben 15 azzurri, Zeppieri-Seppi all'esordio (Di martedì 17 maggio 2022) Il Tabellone delle qualificazioni al Roland Garros 2022, con riferimento ai tennisti italiani presenti. Di scena ben 15 atleti azzurri, tra i quali spiccano Andreas Seppi, Giulio Zeppieri e Flavio Cobolli, un veterano e due giovani e promettenti talenti nostrani. Il primo e il secondo degli italiani citati si sfideranno al primo turno di qualificazione, mentre il secondo, figlio del noto Stefano, dovrà vedersela con un tennista presente grazie a una wild card, ossia Wayenburg. Occhi puntati inoltre sull'infuocato scontro tra Feliciano Lopez e Gian Marco Moroni, due tennisti dotati di rovescio a una mano, sebbene molto diversi per caratteristiche. Di seguito tutti gli spot relativamente ai tennisti del movimento azzurro presenti a Parigi per le ...

