“Switch off” feat. Maurizio Vercon, il nuovo singolo di Cristiano Turato (Di martedì 17 maggio 2022) Dal 20 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Switch off” (Videoradio) feat. Maurizio Vercon, il nuovo singolo di Cristiano Turato, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 6 maggio. Il brano “Switch off” è ispirato al famoso esperimento sui cani di “Ivan Pavlov” (1849-1936), per cui vinse il Premio Nobel nel 1904. “Ci si abitua in fretta 21 giorni e poi la noia, un colpo di spugna” è l’effetto di un riflesso condizionato; uno stimolo in grado di provocare una reazione involontaria. Spiega l’artista a proposito del brano: “Mi piace molto leggere, osservare e comprendere quali meccanismi partecipano alla crescita dell’essere umano. “Switch off” è l’istante tanto ... Leggi su atomheartmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Dal 20 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “off” (Videoradio), ildi, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 6 maggio. Il brano “off” è ispirato al famoso esperimento sui cani di “Ivan Pavlov” (1849-1936), per cui vinse il Premio Nobel nel 1904. “Ci si abitua in fretta 21 giorni e poi la noia, un colpo di spugna” è l’effetto di un riflesso condizionato; uno stimolo in grado di provocare una reazione involontaria. Spiega l’artista a proposito del brano: “Mi piace molto leggere, osservare e comprendere quali meccanismi partecipano alla crescita dell’essere umano. “off” è l’istante tanto ...

Advertising

effe_news : Cristiano Turato – Switch off (Radio Date: 20/05/2022) - BScardilli : RT @IndexmusicInfo: - OltreleColonne : Cristiano Turato: il nuovo singolo “Switch off” feat. Maurizio Vercon - lillydessi : Genova, lassù sul monte Fasce in fiore per lo switch off digitale - - IndexmusicInfo : -