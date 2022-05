Suzuki, ecco i nuovi motori fuoribordo per i patentati (Di martedì 17 maggio 2022) Pioggia di novità da parte di Suzuki per il mercato nautico, con dei motori fuoribordo nuovi di zecca: da 2,5 a 350 HP, 36 modelli che, declinati nelle diverse configurazioni per lunghezza del gambo, allestimento, accessoristica e colori, presentano ai clienti una quantità innumerevole di alternative, consentendo loro di scegliere esattamente ciò di cui hanno bisogno. Per chi ha la patente nautica o sta per prenderla, Suzuki propone una prima gamma di fuoribordo, composta dai Suzuki DF70A, DF80A, DF90A e DF100B che concilia prestazioni e bassi consumi, affidabilità e semplicità d’uso. Suzuki DF70A, DF80A, DF90A e DF100B, veri top di gamma Sviluppati sulla base comune di un’unità termica da 1.502cc, 4 cilindri in linea, 4 tempi DOHC, un bialbero a camme ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 17 maggio 2022) Pioggia di novità da parte diper il mercato nautico, con deidi zecca: da 2,5 a 350 HP, 36 modelli che, declinati nelle diverse configurazioni per lunghezza del gambo, allestimento, accessoristica e colori, presentano ai clienti una quantità innumerevole di alternative, consentendo loro di scegliere esattamente ciò di cui hanno bisogno. Per chi ha la patente nautica o sta per prenderla,propone una prima gamma di, composta daiDF70A, DF80A, DF90A e DF100B che concilia prestazioni e bassi consumi, affidabilità e semplicità d’uso.DF70A, DF80A, DF90A e DF100B, veri top di gamma Sviluppati sulla base comune di un’unità termica da 1.502cc, 4 cilindri in linea, 4 tempi DOHC, un bialbero a camme ...

