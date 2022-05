Superenalotto oggi estrazione vincente 17 maggio | i numeri

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) –, ecco iestratti stasera per il concorso di, 172022: 26, 29, 32, 48, 65, 79. Numero Jolly: 53. Numero Superstar: 61. Nessun ‘6’ né un ‘5+1’ realizzati al concorso di stasera, ma sono stati realizzati sei ‘5’ che vincono 36.842,27 ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 206.500.000. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

