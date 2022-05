Superenalotto | il jackpot vola a 206 | 5 milioni | il montepremi si avvicina al record storico

(Di martedì 17 maggio 2022) Ancora nessun 6 nell'ultima estrazione del. L' estrazione del 17 maggio 2022 è stata sfortunata per idi italiani che hanno tentato la fortuna cercando i sei numeri vincenti. E ...

Advertising

GiocoNews_it : #SuperEnalotto, il jackpot punta il record di Lodi da 209 milioni e il '6' sfugge ancora - EEstrazioni : #SUPERENALOTTO nessun '6', sei i '5' da 36.842,27 euro cadauno,due 4 stella' da 46 mila euro,#jackpot sempre piu' s… - cronachecampane : Superenalotto #jackpot #superenalotto - fisco24_info : Superenalotto oggi estrazione vincente 17 maggio, i numeri: (Adnkronos) - L'estrazione del concorso di oggi: nessun… - NotizieVirgilio : ??Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di martedì 17 maggio: numeri vincenti, montepremi e quanto si vince???? ??Segui la D… -

Il, infatti, detiene il record del più altomai vinto ad una lotteria europea con una singola giocata, ovvero quello da 209,1 milioni di euro di martedì 13 agosto 2019 . Questa ...oggi estrazione vincente, ecco i numeri estratti stasera per il concorso di oggi, 17 ... Ila disposizione del '6' per il prossimo concorso sale a 206.500.000.Ancora nessun 6 nell'ultima estrazione del Superenalotto. L'estrazione del 17 maggio 2022 è stata sfortunata per i milioni di italiani che hanno tentato la fortuna cercando ...Niente '6' nel concorso SuperEnalotto - SuperStar n° 59 di martedì 17 maggio 2022 e il jackpot punta il record di Lodi. Il “6” continua a mancare anche nel concorso SuperEnalotto - SuperStar n° 59 di ...