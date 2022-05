Superbike Portogallo: gli orari TV di SKY e TV8 del round di Estoril - News (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo Aragon e Assen ora è il turno di Estoril per ospitare il campionato delle derivate di serie, con una Superbike già molto entusiasmante. La lotta al titolo vede coinvolti tre protagonisti, dal ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo Aragon e Assen ora è il turno diper ospitare il campionato delle derivate di serie, con unagià molto entusiasmante. La lotta al titolo vede coinvolti tre protagonisti, dal ...

Advertising

motosprint : #EstorilWorldSBK ?? Ecco dove e quando seguire l'azione in Portogallo ? - fmimolise : Orari TV SBK 2022. Il GP del Portogallo a Estoril: Il mondiale delle derivate dalla serie vola a Estoril per il GP… - MotociclismoIT : Il Campionato del Mondo #Superbike 2022 torna in pista questo fine settimana, con la terza gara della stagione, che… - gponedotcom : Le derivate tornano in azione in Portogallo per il terzo round stagionale: ecco la programmazione del weekend con i… - sportli26181512 : I Motori su Sky: in pista F1, World Series, World Rally Championship, Superbike: Dalle quattro alle due ruote, un’a… -