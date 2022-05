Sul conflitto in Ucraina serve un «pluralismo dell’informazione della Rai» (Di martedì 17 maggio 2022) Non possiamo confondere politica, giornalismo e comunicazione: in riferimento alla pandemia, Santoro sottolinea che il giornalista ha assunto la posizione del governo in maniera missionaria, come se fosse la sua missione. Vorrei capire cosa dicono il Movimento 5 Stelle e i Dem: «Voglio una risposta da parte dei partiti democratici, che rispondano. Dimostrateci che siete sensibili, che aprite, perché se c’è un’emergenza di guerra l’informazione non deve diventare di guerra». Il pluralismo informazione Rai si dovrà vedere, secondo Santoro, in un’apertura dettata dai democratici del servizio pubblico: «Apriamoci al lavoro di giornali come il NYT». LEGGI ANCHE >>> L’appello di Santoro sulla guerra, Parlamento dovrebbe «discutere e non esprimere un silenzio assenso» Per parlare di pluralismo informazione Rai servono i fatti Tarquinio, poi, riflette ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 17 maggio 2022) Non possiamo confondere politica, giornalismo e comunicazione: in riferimento alla pandemia, Santoro sottolinea che il giornalista ha assunto la posizione del governo in maniera missionaria, come se fosse la sua missione. Vorrei capire cosa dicono il Movimento 5 Stelle e i Dem: «Voglio una risposta da parte dei partiti democratici, che rispondano. Dimostrateci che siete sensibili, che aprite, perché se c’è un’emergenza di guerra l’informazione non deve diventare di guerra». Ilinformazione Rai si dovrà vedere, secondo Santoro, in un’apertura dettata dai democratici del servizio pubblico: «Apriamoci al lavoro di giornali come il NYT». LEGGI ANCHE >>> L’appello di Santoro sulla guerra, Parlamento dovrebbe «discutere e non esprimere un silenzio assenso» Per parlare diinformazione Rai servono i fatti Tarquinio, poi, riflette ...

Advertising

ItalyMFA : #G7GER ????????Colloquio tra @luigidimaio e Ministro moldavo @nicupopescu focalizzato sul conflitto in #Ucraina. Contin… - MarettaPala2 : RT @siamonoitv2000: #Ucraina I Gli effetti della guerra #17maggio ore 15.15 su @TV2000it le #ultimenotizie sul conflitto e approfondimenti… - jasintimee : in Italia in merito al conflitto in Ucraina. Giornalisti che vanno a fare gli inviati solo per dimostrare di essere… - FrancescDiBlasi : RT @IDMO_it: Gli sviluppi della resa di #Azov all'acciaieria #Azovstal, l'avanzata delle truppe ucraine a Nord-est e molto altro nel #Daily… - IDMO_it : Gli sviluppi della resa di #Azov all'acciaieria #Azovstal, l'avanzata delle truppe ucraine a Nord-est e molto altro… -