Sua maestà la bistecca conquista la Calabria (Di martedì 17 maggio 2022) Cosa succede ad una bistecca in visita di piacere in Calabria? L’argomento in questione fa letteralmente gola. La fiorentina di chianina Dop potrebbe essere l’unica proteina capace di rivoluzionare il Dna calabro, costituito prevalentemente da monomeri di pregiati salumi e rinomati insaccati. Per personalità e carattere, infatti, la regina della brace è riuscita a conquistare il cuore impavido dei cosentini e ad affermarsi nell’ambito della cucina locale. D’altronde dire di no alla rinomata bistecca, fiore all’occhiello della tradizione culinaria italiana, è un po’ come rinnegare la patria. E a questo punto più che una faccenda di cromosomi la questione può considerarsi di carattere istituzionale. Spodestare la soppressata? Mai. L’idea è per lo più quella di riconoscersi in una “famiglia ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 17 maggio 2022) Cosa succede ad unain visita di piacere in? L’argomento in questione fa letteralmente gola. La fiorentina di chianina Dop potrebbe essere l’unica proteina capace di rivoluzionare il Dna calabro, costituito prevalentemente da monomeri di pregiati salumi e rinomati insaccati. Per personalità e carattere, infatti, la regina della brace è riuscita are il cuore impavido dei cosentini e ad affermarsi nell’ambito della cucina locale. D’altronde dire di no alla rinomata, fiore all’occhiello della tradizione culinaria italiana, è un po’ come rinnegare la patria. E a questo punto più che una faccenda di cromosomi la questione può considerarsi di carattere istituzionale. Spodestare la soppressata? Mai. L’idea è per lo più quella di riconoscersi in una “famiglia ...

