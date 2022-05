"Stregone, non giornalista: con te non ci parlo". Toh, che caso: ecco chi insulta Massimo Giletti | Guarda (Di martedì 17 maggio 2022) "Non accetto né interviste né inviti a Non è l'arena. Non è informazione": Rula Jebreal risponde così a Massimo Giletti dopo il servizio andato in onda domenica scorsa. Il conduttore del talk di La7, infatti, aveva spiegato che la giornalista si era rifiutata di incontrare i suoi inviati al Riviera International Film Festival a Sestri Levante. Rebecca Pecori di Non è l'Arena, dopo essere stata allontanata dall'evento, aveva commentato: "Mi sembra assurdo il comportamento di una giornalista che parla di libertà di stampa e poi censura". Una volta rientrati in studio, anche Giletti si era mostrato particolarmente perplesso, chiedendosi come mai la Jebreal si fosse rifiutata in maniera così netta di concedere una battuta al suo talk. La risposta da parte di Rula arriva adesso su Twitter: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) "Non accetto né interviste né inviti a Non è l'arena. Non è informazione": Rula Jebreal risponde così adopo il servizio andato in onda domenica scorsa. Il conduttore del talk di La7, infatti, aveva spiegato che lasi era rifiutata di incontrare i suoi inviati al Riviera International Film Festival a Sestri Levante. Rebecca Pecori di Non è l'Arena, dopo essere stata allontanata dall'evento, aveva commentato: "Mi sembra assurdo il comportamento di unache parla di libertà di stampa e poi censura". Una volta rientrati in studio, anchesi era mostrato particolarmente perplesso, chiedendosi come mai la Jebreal si fosse rifiutata in maniera così netta di concedere una battuta al suo talk. La risposta da parte di Rula arriva adesso su Twitter: ...

