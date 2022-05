Stranger Things 4 | le foto della première americana con il cast al completo

(Di martedì 17 maggio 2022) , i creatori e numerosi ospiti pronti a festeggiare l’attesa nuova stagioneserie tv in uscita solo su Netflix Sabato 14 maggio 2022 si è tenuta laglobale del primo volumequarta stagione di(qui le prime immagini in anteprima), in uscita solo su Netflix il 27 maggio 2022. Dopo la proiezione del primo episodio il, i creatori e i numerosi ospiti hanno festeggiato la premiereserie presso i Netflix Studios di Brooklyn, New York.– Finn WolfhardLa storia Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta, e le difficoltà del ...

Sabato 14 maggio si è tenuta la première globale del primo volume di Stranger Things 4, in uscita solo su Netflix il 27 maggio 2022. Dopo la proiezione del primo episodio il cast, i creatori e i ...