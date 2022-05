Stoccarda: ecco chi vuole Kalajdzic (Di martedì 17 maggio 2022) Seguito da Roma e Milan, l'attaccante dello Stoccarda Sasa Kalajdzic piace al Paris Saint-Germain. Lo riporta Kicker. Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) Seguito da Roma e Milan, l'attaccante delloSasapiace al Paris Saint-Germain. Lo riporta Kicker.

Advertising

PSGInMyBlood : RT @sportli26181512: Stoccarda: ecco chi vuole Kalajdzic: Seguito da Roma e Milan, l'attaccante dello Stoccarda Sasa Kalajdzic piace al Par… - sportli26181512 : Stoccarda: ecco chi vuole Kalajdzic: Seguito da Roma e Milan, l'attaccante dello Stoccarda Sasa Kalajdzic piace al… - H_V_Maradona : RT @DMaradonaok_: Coppa UEFA 1989: Paok, Lokomotive, Bordeaux, Juventus, Bayern, Stoccarda. Non è stato facile, ecco perché è così bello ri… - OfficialCiro : RT @DMaradonaok_: Coppa UEFA 1989: Paok, Lokomotive, Bordeaux, Juventus, Bayern, Stoccarda. Non è stato facile, ecco perché è così bello ri… - negroenrique12 : RT @DMaradonaok_: Coppa UEFA 1989: Paok, Lokomotive, Bordeaux, Juventus, Bayern, Stoccarda. Non è stato facile, ecco perché è così bello ri… -