Stefania Cavallaro sostituisce Barbara Palombelli a Stasera Italia – Video

(Di martedì 17 maggio 2022)Momentaneo cambio alla guida di. Da questa sera c’è infattie nonalla conduzione del talk dell’access di Rete 4. “Bentornati a. Una casa per me nuova ma comunque di famiglia, della famiglia di Rete 4, di cui prometto di prendermi cura” sono le prime parole con cui la giornalista del Tg4 ha esordito a, come detto, è assente; la stessa padrona di casa, nella puntata di ieri, ha informato il pubblico che causa impegni personali non sarà presente questa settimana, ma tornerà ...

Advertising

jonathanzacconi : Barbara #Palombelli assente da #StaseraItalia per motivi personali fino a venerdì. Confermata la presenza a #Forum.… - fabiofabbretti : Momentaneo cambio alla guida di #StaseraItalia. Da questa sera c’è infatti Stefania Cavallaro e non Barbara Palombe… - TvCircle1 : RT @StaseraItalia: Bentornati! Stefania Cavallaro, che condurrà #StaseraItalia nei prossimi giorni, vi presenta gli ospiti di oggi https:/… - StaseraItalia : Bentornati! Stefania Cavallaro, che condurrà #StaseraItalia nei prossimi giorni, vi presenta gli ospiti di oggi -

Televisionando

Il direttore de Il Giornale è ospite dell'edizione del 17 maggio di Stasera Italia, programma televisivo serale di Rete4 condotto da, e analizza lo scenario del conflitto: 'Nella ...... talk show di Rete4 condotto per l'occasione dain sostituzione di Barbara Palombelli. 'Se la Nato - prosegue Capuozzo - non avesse fatto nell'estate del 2021 le gigantesche ... Barbara Palombelli perchè non c'è a Stasera Italia Quando torna Momentaneo cambio alla guida di Stasera Italia. Da questa sera c’è infatti Stefania Cavallaro e non Barbara Palombelli alla conduzione del talk dell’access di Rete 4. “Bentornati a Stasera Italia. Una ...Il direttore de Il Riformista è ospite di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Stefania Cavallaro, in occasione dell’edizione del 17 maggio e dallo studio di Mediaset manda un avvertimento ...