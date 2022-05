Stati Uniti | Biden schiera centinaia di militari in Somalia contro terroristi di al-Shabab “Ma sono 450 | Trump ne inviò 700”

(Di martedì 17 maggio 2022) Il presidente degli, Joe, ha firmato un ordine esecutivo per autorizzare il Pentagono arediinnell’ambito della lotta al terrorismo. Lo riporta il New York Times, citando funzionari statunitensi e spiegando che l’obiettivo dell’amministrazione è – in particolare – quello di contrastare il gruppo somalo di al-legato ad al-Qaeda. Si tratta della più grande operazione anti-terrorismo decisa dagli Usa dal ritiro delle truppe in Afghanistan nel settembre 2021. Secondo fonti informate, il numero si aggira attorno ai 450 elementi, meno dei 700 soldati stanziati inprecedentemente e poi ritirati dall’allora presidente Donald. Il portavoce del Consiglio ...

Advertising

GiovaQuez : Dopo l'attentato sventato con sequestro di svastiche e 'Sims' card, in esclusiva le immagini delle ampolle batterio… - Agenzia_Ansa : Gli hacker russi di Killnet hanno annunciato il lancio di un attacco informatico globale contro Stati Uniti, German… - Agenzia_Ansa : FOTO | L'eclissi lunare, lo spettacolo della Superluna. Dagli Stati Uniti, all'Asia all'Europa, le immagini più sug… - roloyola_a : RT @LaAbejita41: @roloyola_a Vice Presidente dei Diritti Umani del Movimento Socialista Allendista di ???? ha espresso il suo rifiuto della… - soulartillery69 : RT @LaAbejita41: @roloyola_a Vice Presidente dei Diritti Umani del Movimento Socialista Allendista di ???? ha espresso il suo rifiuto della… -

Internazionale

Il gruppo americano Abbott ha raggiunto un accordo con il ministero della Giustizia americano per riprendere la produzione di latte in polvere per neonati nel suo stabilimento in Michigan, 'nel giro ...... raccontano Brandon Flowers e Ronnie Vannucci Jr da Londra, dove ieri sera è partito il tour europeo, che fa seguito a qualche data nel continente americano e neglilo scorso autunno, ... I migranti messicani hanno cambiato gli Stati Uniti in meglio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 17 mag - A marzo, le scorte delle aziende negli Stati Uniti sono aumentate per la ventesima volta negli ultimi 21 mesi. Secondo quanto reso noto dal ...COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Ford Europa si unisce ad altre 27 aziende nell'appello rivolto all'Unione Europea per garantire che tutte le ...