Star Wars: Jon Watts al lavoro su una nuova serie della saga (Di martedì 17 maggio 2022) Il regista Jon Watts è al lavoro sullo sviluppo di una nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars, ancora senza un titolo ufficiale. Tra i prossimi progetti della saga di Star Wars ci sarà anche una serie sviluppata da Jon Watts, già regista di Spider-Man: No Way Home. Il progetto è stato annunciato da Kathleen Kennedy in occasione di un articolo pubblicato da Vanity Fair che ha permesso di compiere un bilancio sulla saga stellare. Le prossime serie prodotte per Disney+ ad arrivare sulla piattaforma di streaming saranno Obi-Wan Kenobi che debutterà il 27 maggio, Andor con Star Diego Luna, la terza stagione di The Mandalorian, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022) Il regista Jonè alsullo sviluppo di unaambientata nell'universo di, ancora senza un titolo ufficiale. Tra i prossimi progettidici sarà anche unasviluppata da Jon, già regista di Spider-Man: No Way Home. Il progetto è stato annunciato da Kathleen Kennedy in occasione di un articolo pubblicato da Vanity Fair che ha permesso di compiere un bilancio sullastellare. Le prossimeprodotte per Disney+ ad arrivare sulla piattaforma di streaming saranno Obi-Wan Kenobi che debutterà il 27 maggio, Andor conDiego Luna, la terza stagione di The Mandalorian, ...

Advertising

fpiersimoni : Cari produttori di Hollywood, sapere perché Indiana Jones, Star Wars, Mad Max, Ghostbusters & Co. sono dei cult men… - mmorticja : si ho visto tutti i film di Star Wars e li riguardo da sempre MA non ho mai visto The Mandalorian e le altre seri… - llhtmoxiep : necessito ardentemente un rewatch di star wars e di continuare la seconda stagione di the mandalorian per potermi g… - mmorticja : tutti questi content di hayden in tl watch rifare l’ennesimo rewatch di star wars - SOFIASVERSION_ : appena scoperto che stanotte ci sarà un evento della disney: sperando in tanti nuovi contenuti marvel, star wars e… -