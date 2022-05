Stampa Vichy | un trend senza tramonto

(Di martedì 17 maggio 2022) Laè un! Conquista e affascina tutti e tutte con il suo pattern a quadretti delle tonalità rosa e bianco o azzurro e bianco, ma anche in tante altre varianti cromatiche, tutte irresistibili. Laha origine in epoca elisabettiana quando venne importato dalla Malesia in territorio inglese. In quell’epoca era chiamato gingham, un termine derivante dal linguaggio malese che significava a righe, trattandosi per l’appunto di un tessuto originariamente a strisce. La variante a quadretti nasce soltanto nel XVIII secolo. Il terminegli fu attribuito dai francesi in quanto ritennero che il nuovo tessuto fosse nato nella regione omonima. Il color rosa e l’eterno fascino MIU MIU Per un look modaiolo ...

Quadretti Vichy: la stampa anni 50 è la più amata della primavera 2022 C'è chi dice di aver iniziato il conto alla rovescia per il 21 giugno e chi, invece, mente. Per ingannare l'attesa che ci separa dalla stagione più libera e spensierata dell'anno, un'attività infallib ...Noi francamente la adoriamo anche in total look , come nella combo abito midi + pumps in coordinato, ad esempio. Ma se la formula vi sembra un po' too much e non ve la sentite di osare, andrà benissim ...