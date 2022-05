Stampa USA: “Messi un altro anno al PSG: poi calciatore ed azionista all’Inter Miami” (Di martedì 17 maggio 2022) Secondo la Stampa statunitense, Lionel Messi giocherà al PSG ancora per un altro anno per preparare al meglio i Mondiali 2022 in Qatar. Successivamente ci sarà l’addio al club francese per iniziare la sua avventura proprio nella Major League Soccer. Per lui l’opportunità d’ iniziare alla grande una nuova fase della sua vita, visto che, in base a quanto si afferma negli USA, l’ex capitano del Barcellona acquisterà il 35% dell’Inter Miami, club di David Beckham che oltre a dargli una maglia e l’opportunità di continuare la sua fantastica carriera, lo farà diventare azionista e dirigente, magari una volta appese le scarpe al chiodo. Messi, che spesso si è detto affascinato dall’idea di un trasferimento negli States, già possiede casa a Miami. ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Secondo lastatunitense, Lionelgiocherà al PSG ancora per unper preparare al meglio i Mondiali 2022 in Qatar. Successivamente ci sarà l’addio al club francese per iniziare la sua avventura proprio nella Major League Soccer. Per lui l’opportunità d’ iniziare alla grande una nuova fase della sua vita, visto che, in base a quanto si afferma negli USA, l’ex capitano del Barcellona acquisterà il 35% dell’Inter, club di David Beckham che oltre a dargli una maglia e l’opportunità di continuare la sua fantastica carriera, lo farà diventaree dirigente, magari una volta appese le scarpe al chiodo., che spesso si è detto affascinato dall’idea di un trasferimento negli States, già possiede casa a. ...

