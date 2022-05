Sri Lanka | premier | “Siamo rimasti senza benzina”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Il nuovo primo ministro dello Sriha avvertito che le scorte nazionali ditermineranno oggi. “Al momento abbiamo riserve diper un giorno. I prossimi mesi saranno i più difficili della nostra vita”, ha detto Ranil Wickremesinghe in un drammatico discorso televisivo alla nazione in cui ha spiegato che servono urgentemente 75 milioni di dollari per le importazioni di beni essenziali. Il paese sta affrontando la peggiore crisi degli ultimi 70 anni, scrive la Bbc, spiegando che l’economia dello Sriè stata duramente colpita dalla pandemia, la crescita dei prezzi dell’energia e misure populistiche come il taglio delle tasse. La mancanza cronica di valuta estera ha prodotto una grave scarsità di medicine,e altri beni essenziali. Mentre parlava il ...