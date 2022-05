Spettacolo in cielo: l’eclissi totale di luna immortalata sulle acque di Marina di San Nicola (Di martedì 17 maggio 2022) Roma – Queste sono le spettacolari immagini dell’eclissi totale di luna del 16 maggio 2022 vista e immortalata da Marina di San Nicola, in provincia di Roma, dal Gruppo Astrofili Palidoro. Gli autori delle foto sono Giuseppe Conzo, Gabriele Spaziani, Francesco Orfino e Chiara Tronci. l’eclissi di luna sul mare La foto mostra la luna parzialmente oscurata e l’ombra della Terra che viene prodotta sul nostro satellite è visibile sul lato sinistro del disco lunare come un “alone” rosso. La luna, anche se molto meno luminosa di una luna piena perché parzialmente eclissata mostra il suo vistoso riflesso nel mare e ad arricchire la foto c’è ancora qualche stella visibile nella parte alta del ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 17 maggio 2022) Roma – Queste sono le spettacolari immagini deldidel 16 maggio 2022 vista edadi San, in provincia di Roma, dal Gruppo Astrofili Palidoro. Gli autori delle foto sono Giuseppe Conzo, Gabriele Spaziani, Francesco Orfino e Chiara Tronci.disul mare La foto mostra laparzialmente oscurata e l’ombra della Terra che viene prodotta sul nostro satellite è visibile sul lato sinistro del discore come un “alone” rosso. La, anche se molto meno luminosa di unapiena perché parzialmente eclissata mostra il suo vistoso riflesso nel mare e ad arricchire la foto c’è ancora qualche stella visibile nella parte alta del ...

