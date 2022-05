Spesso l'assenza di un ventre piatto è dovuta anche alla cattiva postura. Per questo lo yoga può aiutare (Di martedì 17 maggio 2022) anche la pancia subisce le conseguenze della vita quotidiana tra stress, alimentazione sregolata e allenamenti poco mirati. E succede che, se durante il resto dell’anno sia messa un po’ da parte, con l’arrivo della bella stagione l’attenzione si concentra proprio lì. Per correre ai ripari, lo yoga può aiutare per un ventre piatto. «Questa disciplina ha la particolarità di allenare non tanto la forza superficiale quanto soprattutto quella profonda permettendo di mantenere piatta la pancia» spiega Paola Miretta, personal trainer. Ma, come precisa l’esperta, allenamento a parte, molto Spesso è un problema di postura. Pancia piatta ... Leggi su iodonna (Di martedì 17 maggio 2022)la pancia subisce le conseguenze della vita quotidiana tra stress, alimentazione sregolata e allenamenti poco mirati. E succede che, se durante il resto dell’anno sia messa un po’ da parte, con l’arrivo della bella stagione l’attenzione si concentra proprio lì. Per correre ai ripari, lopuòper un. «Questa disciplina ha la particolarità di allenare non tanto la forza superficiale quanto soprattutto quella profonda permettendo di mantenere piatta la pancia» spiega Paola Miretta, personal trainer. Ma, come precisa l’esperta, allenamento a parte, moltoè un problema di. Pancia piatta ...

