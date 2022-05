Sparatoria di Buffalo | i video diventano virali nonostante le censure Su Facebook 43 mila interazioni

Leggi su open.online

(Di martedì 17 maggio 2022) Payton Gendron ha trasmesso tutto il suo attacco in live su Twitch. L’uomo che ha aperto il fuoco nel Tops Friendly Market di, nello stato di New York, ha valuto condividere le sue azioni sul web. Non è la prima che succede una cosa del genere. La stessa dinamica era stata registrata anche con gli attentati di Christchurch in Nuova zelanda nel marzo 2019. L’attacco era stato diffuso in live su. Allora Brenton Harrison Tarrant aveva ucciso 51 persone e ne aveva ferite altre 49 in un attentato di stampo islamofobo contro la Moschea di Al Noor e il Centro Islamico di Linwood.le critiche arrivate alla piattaforma per aver dato modo all’attentatore di diffondere questi contenuti, a tre anni di distanza non sembra che siano servite a molto lemesse in atto dai principali social network. ...