Spaccio, botte e torture: nelle carte dell’organizzazione criminale sgominata a Roma una pista che porta all’omicidio di Luca Sacchi (Di martedì 17 maggio 2022) Sono stati attivi per anni, ma sempre lontani dai riflettori. Ora però che l’operazione dei carabinieri del Nucleo investigativo di via In Selci a Roma ha portato all’arresto dei membri dell’organizzazione criminale che gestiva il traffico di stupefacenti nel popoloso e popolare quartiere La Rustica, quadrante est della Capitale, emergono i mille collegamenti di un gruppo guidato da due fratelli e capace di farsi rispettare da Massimo Carminati come dal boss simbolo della camorra capace di arrivare all’ombra del Colosseo, Michele Senese. Nel mezzo, spuntano anche nomi che collegano questa vicenda, i cui fatti si situano quasi tutti nel 2018, all’omicidio di Luca Sacchi avvenuto nell’autunno 2019. A gestire l’organizzazione, i cui contorni sono stati ricostruiti in ... Leggi su open.online (Di martedì 17 maggio 2022) Sono stati attivi per anni, ma sempre lontani dai riflettori. Ora però che l’operazione dei carabinieri del Nucleo investigativo di via In Selci ahato all’arresto dei membriche gestiva il traffico di stupefacenti nel popoloso e popolare quartiere La Rustica, quadrante est della Capitale, emergono i mille collegamenti di un gruppo guidato da due fratelli e capace di farsi rispettare da Massimo Carminati come dal boss simbolo della camorra capace di arrivare all’ombra del Colosseo, Michele Senese. Nel mezzo, spuntano anche nomi che collegano questa vicenda, i cui fatti si situano quasi tutti nel 2018,diavvenuto nell’autunno 2019. A gestire l’organizzazione, i cui contorni sono stati ricostruiti in ...

Advertising

SettenewsWeb : E' successo ieri, domenica 15 maggio, nel pomeriggio ad Arcisate, in provincia di Varese: i Carabinieri sono stati… - Mary35999509 : RT @Angela90367808: @FrancescoLollo1 @FratellidItalia Farei venire La lamorgese a vivere in zona da me,, vorrei solo vedere il loro compor… - stenric56 : RT @Angela90367808: @FrancescoLollo1 @FratellidItalia Farei venire La lamorgese a vivere in zona da me,, vorrei solo vedere il loro compor… - Angela90367808 : @FrancescoLollo1 @FratellidItalia Farei venire La lamorgese a vivere in zona da me,, vorrei solo vedere il loro co… -